"Vamos iniciar um novo ciclo e quisemos refrescar os órgãos sociais da empresa": Pedro Nuno Santos sobre a TAP

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, disse esta quarta-feira que a saída de Miguel Frasquilho da administração da TAP foi decisão do Governo, salientando que pretende "iniciar um novo ciclo", refrescando os órgãos sociais da empresa.

À margem do lançamento da variante rodoviária a Arruda dos Vinhos, o governante disse que "Miguel Frasquilho, tal como os outros administradores, fizeram um trabalho muito importante pela TAP em nome do Estado e do país".

O ministro relembrou que o setor da aviação foi o "mais atingido pela crise" e destacou "uma equipa que aguentou de forma muita intensa todo este processo até este momento, nomeadamente com a elaboração do plano de restruturação".