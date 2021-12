"Vamos retomar os voos comerciais com Moçambique", afirma Ministro dos Negócios Estrangeiros

O ministro dos NEgócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta sexta-feira que Portugal vai retomar os voos comerciais com Moçambique, depois de terem sido suspensos devido à crescente preocupação com a variante Ómicron.Em declarações à RTP 3, Santos Silva confirmou que está a ser preparado o despacho sobre a medida, que deverá ter efeitos imediatos.O ministro confirmou que Portugal vai ainda realizar dois voos de repatriamento antes do regresso aos voos comerciais."Suspendemos para que autoridades sanitárias estudassem nova variante Ómicron", justificou Santos Silva que, apesar dos cuidados especiais, admite que não é "razão bastante" para impedir os voos para o país.Em atualização