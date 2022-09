Furtos, vandalismo, delinquência e tráfico de droga fazem parte do dia a dia dos moradores na rua Pedro Santarém, em Santarém. Os problemas começaram com a abertura de uma loja de venda com máquinas automáticas.“Juntam-se grupos a qualquer hora do dia. Deixam lixo, fazem barulho e urinam à porta dos prédios”, conta Rui Bento, um dos moradores. A poucos metros, no Cerco de São Lázaro, há uma casa ocupada por sem-abrigo e mulheres que se dedicam à prostituição, e umas antigas oficinas em ruínas, onde o tráfico de droga é feito à vista de quem passa. Os furtos e a pequena criminalidade têm aumentado., a PSP confirma que tem registado “alguns episódios perturbadores da paz pública” e afirma que vai reforçar a “presença policial de maior visibilidade”.