"Vão levar momentos difíceis": Lacerda Sales despede-se de equipas alemãs que ajudaram Portugal no combate à Covid

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, agradeceu esta sexta-feira às equipas alemãs de médicos que estiveram a ajudar no combate à pandemia da covid-19 em Portugal.Sales começou por agradecer e reconhecer o trabalho dos profissionais, relembrando que a Alemanha não hesitou na hora de ajudar o País.

"Vão levar momentos difíceis, aqueles momentos em que salvaram vidas de portugueses", frisou o Secretário de Estado, que defendendo a ideia de que a Europa está agora "mais unida e mais solidária".



Lacerda Sales abordou também os bons momentos vividos na cooperação entre profissionais alemães e portugueses.



Foram duas as equipas de médicos que viajaram até Portugal em janeiro após um pedido de ajuda da ministra da Saúde, Marta Temido, à ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer.



Os germânicos estabeleceram-se no Hospital da Luz, em Lisboa, onde acompanharam os doentes internados com Covid-19. Trouxeram 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e camas hospitalares.