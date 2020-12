Os portugueses vão poder, de acordo com informação avançada esta quinta-feira, mas na passagem de ano não há festas para ninguém.O Governo aprovou o recolher obrigatório em todo o País no Ano Novo: na noite de 31 de dezembro, é proibido circular a partir das 23h00 e nos dias 1,2 e 3 de janeiro esta proibição vigora a partir das 13 horas.Quanto ao Natal, mantêm-se as medidas já previstas, sendo possível circular em todo o território nacional entre os dias 23 e 26 de dezembro.Na sequência do alívio das medidas no Natal, o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa afirmou em entrevista, esta sexta-feira, que nesta fase o número de infetados e mortos pela Covid-19 já devia ter descido significativamente.À TVI24, o especialista Carlos Antunes considerou provável que se registem mais de 90 mortes diárias até ao final do ano. "Até ao final do ano vão morrer mais de 1200 pessoas" devido à covid-19, disse Carlos, de acordo com a TVI.