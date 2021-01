Vão morrer tantas pessoas com Covid nos próximos 2 meses como nos últimos dez

Há mais de uma semana consecutiva que o número de mortes por Covid-19 supera uma centena de pessoas, atingindo esta sexta-feira o número mais elevado de sempre em Portugal: 159 óbitos devido ao coronavírus.

Os especialistas estimam mesmo que o número de mortes por nos próximos dois meses seja equivalente ao registado nos últimos dez, de acordo com informação avançada pelo Expresso.



Para conter esta evolução, o Governo decretou confinamento geral, que está em vigor desde as 00h00 desta sexta-feira.



O dever geral de recolhimento domiciliário, em que "a regra é ficar em casa", prevê deslocações autorizadas para comprar bens e serviços essenciais, desempenho de atividades profissionais, frequência de estabelecimentos escolares, prática de atividade física e desportiva ao ar livre ou participação no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República.

O confinamento obrigatório abrange por sua vez pessoas infetadas com o novo coronavírus ou em vigilância ativa por decisão das autoridades de saúde.

Na área da Educação, ficam abertos todos os estabelecimentos de ensino - creches, escolas e universidades - com aulas em regime presencial, e vai ser desenvolvida uma "campanha permanente" de testes antigénio para despistar casos de infeção.

O decreto determina ainda a obrigatoriedade do teletrabalho, sempre que as funções em causa o permitam, sem necessidade de acordo das partes, prevendo que o seu incumprimento seja considerado uma contraordenação muito grave.

Durante este período, os serviços públicos vão prestar atendimento presencial mediante marcação prévia e é reforçada a prestação dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto.