Vão ser realizados 7 mil testes ao coronavírus por dia na região de Lisboa e Vale do Tejo, anuncia ministra da Saúde

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou este domingo que vão ser realizados sete mil testes por dia na região de Lisboa e Vale do Tejo num período de 10 a 15 dias.O objetivo, explica Temido, é quebrar as cadeias de transmissão para mitigar o número crescente de casos na região da grande Lisboa."Vamos ser capazes de quebrar as cadeias de transmissão", sublinhou Temido garantindo que os testeds deverão cobrir as regiões mais afetadas com foco nas atividades que se têm vindo a revelar mais propensas ao contágio.

Integrada na estratégia traçada para prevenir e conter os riscos de contágio do novo coronavírus, esta operação coordenada de testagem a trabalhadores da grande Lisboa está a ser conduzida numa ação conjunta das autoridades de saúde, INEM, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e Instituto da Segurança Social (ISS).

Na sexta-feira, no final da reunião de Conselho de Ministros, em que ficaram definidas as medidas para a próxima fase de desconfinamento, que arranca na segunda-feira, o primeiro-ministro anunciou que o Governo pretende reforçar as medidas de vigilância epidemiológica no setor da construção e nas empresas de trabalho temporário para controlar focos de infeção pelo novo coronavírus.

A situação epidemiológica na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde o aumento de novos casos tem sido, nos últimos dias, superior em relação ao resto do país, ditou uma calendarização diferente na retoma de algumas atividades desta nova fase de desconfinamento, com os centros comerciais a permanecerem encerrados até 04 de junho.

Portugal contabiliza 1.410 mortos associados à covid-19 em 32.500 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.