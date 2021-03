Variante britânica pode representar 90% dos casos de Covid-19 em Portugal dentro de semanas

A variante do vírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido deverá representar 90% dos novos casos de covid-19 em Portugal dentro de "algumas semanas", alertou esta terça-feira o investigador João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge (INSA).

Numa intervenção realizada na reunião do Infarmed, em Lisboa, que junta especialistas, membros do Governo, o Presidente da República e o primeiro-ministro para a análise da evolução da pandemia, o especialista notou que a prevalência desta "variante britânica" já estará acima de 70% em território nacional.

"Em Inglaterra é já próximo dos 100% e o mesmo vai acontecer noutros países numa questão de tempo. Na Dinamarca já passou os 90%, na Irlanda era há três semanas de 90% também. Depois, temos Suíça, Portugal, Áustria e Alemanha com um crescimento acelerado e todos eles acima dos 50-60%, portanto, não é de estranhar se todos estes países estiverem daqui a algumas semanas acima dos 90% de casos de covid-19 provocados pela variante do Reino Unido", explicou.