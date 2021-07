Nas semanas em que o Governo decretou um cerco à Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana, com a justificação de que a medida pretendia travar a expansão desta variante, acabou por se verificar um grande aumento da prevalência da Delta em 3 regiões: Norte, Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo (LVT).



A prevalência da variante Delta do vírus SARS-CoV-2 disparou nas últimas semanas e já representa 86,6% do total de infeções em Portugal, segundo o relatório do Instituto Doutor Ricardo Jorge (INSA).





No Algarve, as últimas semanas também viram aumentar a prevalência da Delta, que se cifra em 100%, enquanto no Centro está atualmente em 81,8% das novas infeções.



De acordo com o relatório do INSA, na semana 24 (que coincide com o primeiro fim de semana do cerco à AML), a Delta representava 51% dos casos no Norte, 87,2% em LVT e 75% no Alentejo.





2ª dose sem marcação

As pessoas que não receberam a 2ª dose da vacina da AstraZeneca não necessitam de marcação para a segunda toma, bastando que se dirijam ao respetivo centro no horário para esta modalidade de vacinação.



Vacina portuguesa eficaz

A Immunethep, de Cantanhede, anunciou que os ensaios não clínicos da sua vacina terminaram e demonstraram "elevada segurança e eficácia" numa infeção letal por SARS-CoV-2.

O estudo sobre diversidade genética do SARS-CoV-2 já permitiu a análise de 11 386 sequências do genoma do novo coronavírus, de 290 concelhos portugueses.

Novo indicador de avaliação conta com a vacinação



A Ordem dos Médicos e o Instituto Superior Técnico apresentam estao novo indicador de avaliação do estado da pandemia, que pretende substituir a atual matriz de risco.



Segundo apurou o CM, este indicador integrará diversas variáveis, e terá em conta, por exemplo, a taxa de vacinação. Segundo o último relatório de vacinação, esta terça-feira divulgado, 60% das pessoas em Portugal já estão vacinadas e 42% (mais de 4,3 milhões) têm a vacinação completa.