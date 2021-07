Variante Delta representa 88.6% dos casos de Covid-19 em Portugal. Não há registo da mutação Lambda

28 de junho a 4 de julho. Logo a seguir a estas suas regiões destaca-se o Alentejo com 95% de prevalência.









As variantes Beta (B.1.351) e Gamma (P.1), associadas inicialmente à África do Sul e ao Brasil (Manaus), respetivamente, mantém-se baixa e sem tendência crescente (inferior a 1%) nas últimas amostragens a nível nacional.



Esta última amostragem envolveu laboratórios distribuídos pelos 18 distritos de Portugal continental e pelas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, abrangendo um total de 192 concelhos.

O novo relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), através do Núcleo de Bioinformática do seu Departamento de Doenças Infeciosas, aponta para a variante Delta como dominante em Portugal com 88.6% de prevalência. De destacar ainda as regiões do Algarve e Lisboa e Vale do Tejo que registam 100% de prevalência desta variante na semana deOs dados são referentes à semana

Até à data, foram analisadas 11.386 sequências do genoma do novo coronavírus, obtidas de amostras colhidas em mais de 100 laboratórios, hospitais e instituições, representando 290 concelhos de Portugal.

"Desde abril de 2020, o INSA tem vindo a desenvolver o "Estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em Portugal", com o objetivo principal de determinar os perfis mutacionais do SARS-CoV-2 para identificação e monitorização de cadeias de transmissão do novo coronavírus, bem como identificação de novas introduções do vírus em Portugal", conclui o relatório.