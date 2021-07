Variante Delta responsável por 70% dos casos de Covid-19 em Portugal

O mais recente documento das linhas vermelhas, emitido pela Direção-Geral da Saúde refere que a variante Delta da Covid-19 foi responsável por 85% dos casos registados entre 21 e 27 de junho em Portugal continental.

Houve 200 casos de infeção Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e a tendência crescente revela que o número de 240 casos por 100 mil habitantes seja alcançado dentro de menos 15 dias.





O número de doentes internados em UCI no continente aumentou, correspondendo a um crescimento de 47% de 245 camas ocupadas, total definido como crítico, aponta o mesmo documento divulgado pela DGS.A análise dos indicadores mostram uma forte intensidade da difusão da Covid-19 em Portugal, sendo Lisboa e Vale do Tejo e Algarve as zonas mais afetadas.Em atualização