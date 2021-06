Variante indiana da Covid-19 ataca Lisboa e Vale do Tejo: prevalência superior a 60%

A variante Delta da Covid-19, associada à Índia, indica que a prevalência na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) já é superior a 60%, revela um estudo preliminar do Instituto Ricardo Jorge sobre os dados de junho. No Norte a prevalência desta variante é ainda inferior a 15%.O mesmo estudo revela que existe uma situação diferente relativamente à variante Alfa, associada ao Reino Unido, onde se estima que a prevalência na região de LVT seja de 30% contra os 80% no Norte.Estes resultados são ainda preliminares e constituem apenas uma fração do total de amostras positivas de Covid-19 que ainda serão analisadas durante o mês de junho, refere o comunicado do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.De realçar ainda que apenas 2,5% dos casos associados à variante indiana (Delta) apresentam, ainda, a mutação K417N. Esta variante é associada à variante Beta, anteriormente designada como variante da África do Sul.O Instituto refere que se estima que a variante Delta tenha um grau de transmissibilidade cerca de 60% superior à variante Alfa.