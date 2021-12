Variante Ómicron cresce 70 vezes mais rápido no tecido dos brônquios do que a Delta

Michael Chan Chi-wai, que liderou o estudo, disse que o resultado precisa de ser interpretado com cautela porque a doença grave é determinada não apenas pela rapidez com que o vírus se replica, mas também pela resposta imunológica de cada pessoa.



A variante Ómicron multiplica-se cerca de 70 vezes mais nos tecidos dos brônquios, os tubos principais da tranqueia aos pulmões, do que as versões originais da Covid-19 e a variante Delta.Os resultados são de um, que também descobriu que a nova variante da Covid-19 cresceu dez vezes mais devagar no tecido pulmonar, o que pode ser considerado um indicador de menor gravidade da doença, de acordo com os autores, citados pelo The Guardian.

"Também é observado que, ao infectar muito mais pessoas, um vírus muito infeccioso pode causar doenças mais graves e morte, embora o próprio vírus possa ser menos patogénico", disse Michael. "Portanto, em conjunto com os nossos estudos recentes que mostram que a variante Omicron pode escapar parcialmente à imunidade de vacinas e infecções anteriores, a ameaça geral da variante Omicron é provavelmente muito significativa."