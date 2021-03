Há duas novas variantes com a mutação L452R na proteína Spike em circulação em Portugal. Mais agressivas e com maior potencial de transmissão, as novas variantes ganham terreno. Exemplo disso é a estirpe britânica do vírus que desenvolve a Covid-19. É agora dominante, com 58,2% da amostragem nacional, enquanto que em janeiro representava 16%, revela o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, esta quarta-feira publicado. Há também a identificação de cinco casos da variante da África do Sul e dez da estirpe do Brasil. Proveniente do Brasil foram ainda contabilizados 15 casos associados à variante P.2, também detetada inicialmente no Brasil e associada a vários casos de reinfeção.









O relatório indica ainda que a nova variante previamente identificada com a mutação de interesse L452R na proteína Spike, e agora designada C.16, revelou uma frequência relativa de 5.1% na amostragem de fevereiro.

Na evolução do número diário de casos, a pandemia registou na terça-feira um crescimento expressivo com mais 979 casos, enquanto na segunda-feira foram 691 e no domingo 394. Também no número de óbitos ocorre um crescimento a cada 24 horas: 34 mortes no domingo, 38 na segunda-feira e 41 na terça-feira.