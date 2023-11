Dez urgências de Ginecologia/Obstetrícia estão fechadas ou com constrangimentos neste fim de semana. Segundo a Direção-Executiva do SNS, há constrangimentos nas UGO de Braga, Penafiel, S. M. da Feira, Aveiro, Guarda, Leiria, Loures, Almada, Caldas da Rainha e Barreiro.Em Pediatria, as urgências afetadas são Chaves, Penafiel, Santa Maria da Feira, Leiria, Torres Vedras, Loures, Abrantes, S. F. Xavier (Lisboa), Almada, Amadora, Barreiro, Évora, Portimão e Faro.