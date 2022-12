Nos próximos dias são esperadas algumas limitações de horários nas Urgências de Obstetrícia e Ginecologia e nos blocos de partos de vários hospitais.



No Hospital de Santarém, as Urgências vão estar encerradas nas vésperas e no próprio dia de Natal. A partir das 08h30 de sexta-feira, dia 23, não há urgências da especialidade naquela unidade até pelo menos às zero horas de dia 26.









Ver comentários