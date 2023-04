Várias zonas de Coimbra sem luz devido a anomalia na rede de alta tensão

Várias zonas de Coimbra ficaram esta noite de domingo sem luz.De acordo com uma nota publicada no Facebook da União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, existem problemas na subestação da corrente que estão a provocar anomalias na rede de alta tensão e estão a causar problemas no abastecimento elétrico de algumas zonas.Nas redes sociais há relatos de várias explosões na cidade, no entanto aoos bombeiros não confirmaram qualquer detonação.As equipas da E-Redes já estão a averiguar a situação.