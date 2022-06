O número de casos de varíola-dos-macacos não pára de aumentar e Portugal é o terceiro país fora de África com mais casos, revelou este sábado a Organização Mundial da Saúde (OMS). O Reino Unido regista 366 casos, Espanha 259 e Portugal 209, numa lista que conta com mais de 30 países fora do continente africano.









