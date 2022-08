Varíola dos macacos infeta 710 em Portugal

O número de casos em Portugal de infeção pelo vírus ‘monkeypox’ atingiu os 710, com 77 identificados na última semana. Do universo dos casos comunicados no Sistema de Vigilância Epidemiológica, a maior parte pertence ao grupo etário entre os 30 e 39 anos (262; 43%). A maioria dos casos são do sexo masculino (534; 99,6%) e há quatro casos (0,6%) do sexo feminino.Os valores agora divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) dão ainda conta que todas as regiões de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira assinalaram casos de infeção pela varíola-dos-macacos. A região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo regista 509 situações, o equivalente a 82,5% dos casos. Os concelhos onde há maior notificação são Lisboa, Almada, Porto e Oeiras.A 16 de julho foi iniciada a vacinação dos primeiros contactos próximos de casos, tendo, até dia 1 de agosto, sido vacinados 73 contactos dos 104 considerados elegíveis (70,2%). A DGS refere que continuam a ser identificados e orientados para vacinação os contactos elegíveis nas diferentes regiões. A mesma entidade diz encontrar-se "atenta à situação, acompanhando e adaptando, quando necessário, a implementação de medidas de saúde pública, nomeadamente no que diz respeito à vacinação".A presença do vírus ‘monkeypox’ em Portugal foi detetada pela primeira vez a 3 de maio, recorda a DGS no relatório. Na ocasião, foram confirmados cinco casos de infeção.De 1 de janeiro a 2 de agosto foram reportados à Organização Mundial da Saúde (OMS) 23 357 casos confirmados e 112 casos prováveis em 83 países.Segundo dados da OMS, Portugal integra o grupo dos dez países mais afetados. Os EUA lideram com 5175 casos, segue-se a Espanha com 4298.