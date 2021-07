Vários lesados em cartório de Lisboa devido a suspensão de notária

Quando o pai faleceu, Manuel Santos desconhecia que este tinha deixado um testamento e também não sabia que para ter acesso à última vontade do pai teria de percorrer um longo calvário por causa de uma sanção pendente sobre o cartório onde estava depositado o documento. Tal como Manuel, centenas de pessoas foram lesadas.O testamento foi feito nos anos 90 no 2º Cartório do Campo Grande, que encerrou, tendo o depósito documental sido enviado para o cartório da notária Júlia Silva. Mas, em outubro do ano passado, esta foi alvo de um processo disciplinar e suspensa pela Ordem dos Notários (ON). A notária impugnou o processo, entendendo, por isso, que não tinha de entregar o arquivo de documentos em sua posse.