Vasco Cordeiro pede "aliança de vontades" para enfrentar desafios dos Açores

Por Lusa | 13:59

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, reiterou o apelo a uma convergência entre os vários intervenientes na sociedade civil, política e económica da região, advogando que só assim se pode "levar por diante os Açores", afirmou esta segunda-feira.

"Da parte do Governo [Regional] não há a menor dúvida: só em parceria, com uma aliança de vontades, é que será possível vencer os desafios que temos à nossa frente e levar por diante os Açores", vincou Vasco Cordeiro.

O chefe do executivo açoriano falava aos jornalistas à chegada à ilha de São Jorge, no arranque de uma visita estatutária de três dias, e voltou a centrar-se numa das mensagens proferidas recentemente no Dia da Região, quando, falando sobre a promoção de emprego, pediu aos sindicatos da região e às câmaras de comércio a criação ou reforço de "canais ou espaços de diálogo e concertação" para promover o emprego no privado e combater a precariedade.