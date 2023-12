Vaticano aprova bênçãos para casais do mesmo sexo mas há condições

doutrina sobre o casamento não muda, uma vez que a bênção tem de ser dada fora de qualquer ritualização e imitação do matrimónio.

O Vaticano afirmou, esta segunda-feira, numa decisão histórica aprovada pelo Papa Francisco, que os padres católicos romanos podem administrar bênçãos a casais do mesmo sexo, desde que não façam parte dos rituais ou liturgias regulares da Igreja.Um documento do gabinete doutrinal do Vaticano afirma que tal bênção não legitima situações irregulares, mas é um sinal de que Deus acolhe todos. Isto é, aO documento afirma que os padres devem decidir caso a caso e "não devem impedir ou proibir a proximidade da Igreja às pessoas em todas as situações em que estas possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção".