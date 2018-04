Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaticano desmente negação do Inferno

Artigo em que Francisco é citado marca Semana Santa.

Por Cláudia Machado | 01:30

A polémica surgiu com um artigo, publicado no jornal italiano ‘La Repubblica’, em que o Papa é citado negando a existência do Inferno, e marcou toda a Semana Santa. Sobretudo, depois da Santa Sé ter recusado, num comunicado, que as citações atribuídas pelo jornalista Eugenio Scalfari, de 93 anos, a Francisco sejam, de facto, da autoria do líder da Igreja Católica. O catecismo oficial da Igreja Católica declara que o Inferno existe.



"Tudo o que é referido pelo autor no artigo é fruto da sua reconstrução, em que não surgem citadas as palavras textuais pronunciadas pelo Papa. Nem uma vírgula do referido artigo deve ser considerada como uma fiel transcrição das palavras do Santo Padre", sublinhou o Vaticano. A Santa Sé confirmou, no entanto, que Francisco recebeu Scalfari numa reunião privada antes da Páscoa, mas "não lhe concedeu uma entrevista".



No artigo, o jornalista perguntou a Francisco para onde vão as "almas más", acrescentando depois a resposta que lhe terá sido dada: "Não são punidas. As que se arrependem recebem o perdão de Deus e tomam o seu lugar entre as que o contemplam, mas as que não se arrependem e não podem ser perdoadas desaparecem para sempre. O Inferno não existe, mas o desaparecimento das almas pecadoras existe."



Scalfari e o Papa mantêm uma relação de amizade desde 2013.



Dia da Ressurreição celebrado hoje

Hoje, Domingo de Páscoa, é celebrada a Ressurreição do Senhor. Estima-se que saiam das igrejas cerca de 10 mil cruzes, seguidas do respetivo Compasso Pascal. Largos milhares de fiéis vão beijar a cruz.



Em São Brás de Alportel, faz-se a tradicional festa das Tochas Floridas, cobrindo-se de flores as ruas por onde passa a procissão.