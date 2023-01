Vaticano diz que participação de Marcelo no funeral de Bento XVI só a "título pessoal"

Bento XVI terá pedido à Santa Sé "uma cerimónia muito simples, e não um grande funeral de Estado".



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tenciona estar presente no funeral do papa emérito Bento XVI, na quinta-feira, em Roma, indo e regressando no mesmo dia.

O Vaticano confirmou esta segunda-feira que, caso Marcelo Rebelo de Sousa queira participar nas cerimónias fúnebres de Bento XVI, terá de ser "a título pessoal". A informação foi avançada pelo Vaticano à Renascença.Apenas os chefes de Estado de Itália e Alemanha têm presença confirmada nas cerimónias fúnebres desta quinta-feira.

Interrogado pela RTP, em Brasília, se está confirmada a presença no funeral de Joseph Ratzinger, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Sim, vou e venho no mesmo dia".