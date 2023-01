A polémica dos últimos dias em torno dos custos da próxima Jornada Mundial da Juventude, potenciada pelo valor do altar-palco da principal cerimónia (5,4 milhões de euros), causou um "enorme mal-estar" na Santa Sé.



Um alto responsável da Secretaria de Estado do Vaticano disse ao Correio da Manhã que, na candidatura apresentada, "os custos da iniciativa foram assumidos pelas autoridades portuguesas", pelo que se torna "incompreensível que, a poucos meses do evento, surja toda esta polémica".









