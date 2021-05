A Santa Sé quer que os bispos, nomeadamente os prelados portugueses, não caiam na tentação de desvalorizar queixas de eventuais abusos sexuais de menores ou pessoas vulneráveis, por parte de membros do clero, e pede “uma mudança de mentalidades”.





“O que tem sido anunciado e o que tem sido feito é suficiente para cumprir com os regulamentos, mas é pouco. Espero é que a Conferência Episcopal e as congregações não se limitem a cumprir a lei canónica”, disse este sábado em Fátima o padre Hans Zollner, presidente do Centro para a Proteção de Menores do Vaticano.