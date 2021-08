"Tínhamos um lucro previsto e a meio decidem mudar as regras do jogo. Nestas condições somos prejudicados e não podemos continuar a trabalhar”, lamentou Jorge Silva, proprietário do restaurante Delícias da Beira, em Viseu.Os empresários do setor estão descontentes com a decisão da autarquia de vedar todo o recinto da Feira de S.