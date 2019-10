Vegetarianos queixam-se da "pobreza nutricional" das refeições servidas nas escolas

As refeições vegetarianas servidas nas escolas não satisfazem alunos e pais. Nuno Alvim, da Associação Portuguesa de Vegetarianos, disse à Lusa que há muitas queixas por causa da "pobreza nutricional, monotonia dos pratos e forma como são cozinhados".Salada de alface com cenoura ou batata e feijão-verde cozido são alguns dos pratos considerados pobres. No Agrupamento de Benfica, Lisboa, Maria Aleixo, foi aconselhada a levar "um reforço" para o almoço do filho, porque outros vegetarianos "sentiram fraqueza nos intervalos".Alexandra Bento, bastonária dos nutricionistas, diz que a falta de nutrientes condiciona o "desenvolvimento cognitivo".