Já foram reveladas imagens do palco que será montado no Parque Eduardo VII, que ainda não foi adjudicado, mas que pode custar até dois milhões de euros. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já disse que quer palco mais comedido.Segundo noticiou o Observador, esta sexta-feira, o palco irá contar com vários metros de altura, será composto por uma longa escadaria e um cenário com um conjunto de torres brancas. Neste palco serão realizadas três celebrações, duas com o Papa, durante a semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).mil pessoas, a cerimónia de acolhimento ao Papa Francisco, onde são esperadas 400 a 500 mil pessoas e a Via-Sacra com o Papa, que contará com a presença de 700 mil pessoas.Segundo o Observador, este é o projeto que tem estado a ser considerado pela Câmara Municipal de Lisboa, mas a construção não está em marcha porque oprocesso pode sofrer alterações após a polémica em relação ao valor do altar-palco principal do evento, que vai ser instalado no Parque Tejo-Trancão, que foi apontado com um custo de 4,2 milhões de euros.