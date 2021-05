A celebrações do 13 de maio, 104 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria, começou ontem e continua esta quinta-feira com a recitação do terço às 9h00.





Segue-se a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes, com as celebrações a terminarem com a procissão do adeus.Esta quarta-geira o cardeal José Tolentino Mendonça presidiu a peregrinação internacional aniversária de maio ao Santuário de Fátima, com um máximo de 7.500 pessoas, um ano depois de, pela primeira vez na história, as celebrações terem decorrido sem fiéis.Veja em direto: