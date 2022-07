Perto de 50 pessoas marcharam, este domingo, junto à estação de comboios da Granja, Vila Nova de Gaia, em protesto contra a obra da Infraestruturas de Portugal (IP) na Linha do Norte. De preto, alguns com flores e velas na mão e com uma faixa que dizia “Este lugar pode ser diferente. Parem de o destruir” a iniciar a marcha, residentes, veraneantes e comerciantes marcharam desde a estação até à praia, num protesto em jeito de “velório” organizado pelo movimento Cidadãos Praia da Granja.









A principal reivindicação do grupo é impedir que a passagem de nível superior projetada pela IP para a estação de comboios continue a ser construída, um elemento que apelidam de “mamarracho” e que tem cerca de sete metros de altura.

“Continuaremos a pedir que removam o mamarracho. É possível, porque temos a razão connosco”, disse Luís Tovar, do Cidadãos Praia da Granja.