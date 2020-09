Vêm aí dias tropicais: chuva regressa a todo o País mas calor não vai embora

Se já está farto dos dias quentes de verão e do sol abrasador das últimas semanas, esta notícia pode agradar-lhe: a chuva prepara-se para regressar já no próximo domingo, em praticamente todo o País.

A partir desta quarta-feira chegam as primeiras nuvens altas, mas as temperaturas mantém-se elevadas, podendo chegar aos 35º até sexta-feira.

No fim de semana o tempo vai começar a mudar e domingo será um dia chuvoso em todo o território continental, apesar de as temperaturas mínimas e máximas se manterem bastante altas. Em Lisboa e no Porto esperam-se 29º.

A partir de terça-feira, os termómetros vão descer ligeiramente, mas ainda não é desta que nos despediremos do verão em força. O sol regressa a partir de quarta-feira.