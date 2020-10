Vencedora do Nobel da Química cria teste para detetar a Covid-19 em cinco minutos

Jennifer Doudna, vencedora do Prémio Nobel da Química, desenvolveu um teste para detetar o vírus da Covid-19 em apenas cinco minutos. O teste é baseado na genética CRISPR, invenção que levou Doudna ao pódio do Nobel. A investigação foi desenvolvida em parceria com a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América.

O teste está em fase experimental e a aguardar aprovação pela comunidade científica. No entanto já captou a atenção de muitos pelas suas características: o novo teste é pequeno, portátil e pode ser usado por qualquer um, dispensando pessoal médico. Uma câmara de telemóvel é o suficiente para saber se está positivo ou negativo para a Covid-19. Para além de todas as novidades o teste também identifica a fase da infeção em que se encontra, sendo ela contagiosa ou não.

Foram testadas cinco amostras obtidas através de pacientes em que se verificou uma análise correta em menos de cinco minutos. Os investigadores explicam que o teste deteta a infeção em amostras em que há uma concentração de 100 vírus por microlitro. E apesar do atual teste ao coronavírus detetar em quantidades mais reduzidas "um limite de de 100 cópias por microlitro será suficiente para a triagem. Em estudos clínicos quando a carga viral cai abaixo de mil cópias por microlitro o risco de transmissão do vírus é baixo".

Segundo a imprensa espanhola, este teste pode ser uma alternativa ao atual utilizado para identificar o vírus da Covid-19, em que o resultado pode demorar até 48 horas, e até mesmo às análises sanguíneas.