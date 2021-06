Venda de armadilhas para capturar aves selvagens proibida em Portugal

A venda de armadilhas para capturar aves selvagens, como o visgo, as redes e os mecanismos de mola, foi proibida em Portugal. O decreto lei já entrou em vigor e as multas oscilam entre os quatro e os 18 mil euros.Apesar de estarem protegidas pela lei nacional e europeia há duas décadas, estima-se que 283 mil aves selvagens foram capturadas em território português entre 2011 e 2017, para serem vendidas como animais de companhia ou para consumo."Proibir a venda destas armadilhas não seletivas, que servem apenas para capturar e abater aves, é um passo importante", congratulou-se Joaquim Teodósio, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). A anterior legislação já proibia o comércio de aves selvagens, mas o regime jurídico aplicável à proteção das espécies enumeradas nas convenções de Berna e de Bona foi entretanto revisto e atualizado e passou a incluir também as armadilhas."Esta alteração aumenta a capacidade das autoridades em atuar perante a captura e abate de aves e dificulta a realização destas atividades ilegais", adianta Joaquim Teodósio