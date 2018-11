Campanha deste ano permitiu a recuperação do setor, após dois anos em quebra.

A venda de oliveiras e árvores de fruto pelos viveiros diretamente aos agricultores rendeu, este ano, mais de 7,4 milhões de euros. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que consideram que as campanhas se iniciam a 1 de novembro do ano anterior e terminam a 1 de agosto do ano de referência, o valor ...