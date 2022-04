A partir deste domingo, o condómino que queira vender a sua fração vai ter de apresentar na escritura uma declaração do administrador do condomínio com os encargos e o montante das dívidas existentes. Esta declaração passa a ser obrigatória para a realização da escritura (ou documento particular autenticado) de compra e venda do imóvel, segundo a lei 8/2022, que revê o regime da propriedade horizontal.









Ver comentários