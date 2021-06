Venda de combustíveis sobe 85% para 358 milhões de litros em abril

A venda de combustíveis subiu 85,31% em abril para 358,433 milhões de litros, face ao período homólogo, com destaque para a gasolina, segundo dados hoje divulgados pela Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).

"As vendas de combustíveis, em Portugal, voltaram a acelerar no mês de abril tendo atingido um valor total de 358,433 milhões de litros, crescendo 34 milhões de litros face ao mês anterior (+10,49%) e como uma variação homóloga de mais 165 milhões de litros (+85,31%), face aos valores verificados em abril de 2020 para o mesmo universo de postos de abastecimento de combustíveis retalhistas, que registaram os seus indicadores de atividade junto da ENSE", lê-se numa nota divulgada no 'site' do supervisor energético.

No total, a venda de gasolinas subiu 16,20% em abril, face a março, e 101,85% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Já o consumo de gasóleos aumentou 8,86% face a março e 80,79% em comparação com o mesmo mês de 2020.

"Este incremento extraordinário face a 2020 é racional a partir do momento que tivermos em linha de conta que abril de 2020 foi o primeiro mês de confinamento geral no contexto da crise pandémica e aquele que representou as restrições mais profundas com a declaração do estado de emergência", apontou a ENSE.

Por tipo de gasóleo, o simples avançou 74,52% em abril, face ao período homólogo, para 166.788.018,95 litros, enquanto a venda do aditivado ascendeu a 107.793.253,66 litros, mais 91,43%.

No que se refere à gasolina rodoviária, a venda da simples 95 cresceu 99,15% para 55.390.849,28 litros e da 98 somou 77,08% para 2.723.822,72 litros.

Já a venda de gasolina 95 aditivada ganhou, em abril, 112,31% para 21.086.500,15 litros, enquanto a 98 aditivada cresceu 105,94% para 4.650.700,93 litros.