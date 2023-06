Venda de herbicida com efeitos cancerígenos aumenta em Portugal

As vendas de glifosato, herbicida com efeitos cancerígenos usado para controlar ervas daninhas, subiram 20 toneladas de 2020 (1809 toneladas vendidas) para 2021 (1829), informa o Jornal de Notícias.O herbicida que apresenta riscos para a saúde pública ainda é usado em 287 municípios portugueses. Apenas 7% (21) deixaram de usar glifosato nas áreas urbanas.Em apenas quatro anos (1302 toneladas em 2017) a venda do herbicida - o mais usado em Portugal para controlar as plantas infestantes - aumentou em 527 toneladas.A Comissão Europeia tem discutido se vai prolongar ou não a licença de glifosato na Europa.