Venda de medicamentos para crianças com hiperatividade atinge valores máximos em 2022

A venda de medicamentos com metilfenidato, recomendado no tratamento da hiperatividade e do tratamento do défice de atenção, atingiu, em 2022, o valor mais alto desde 2003, segundo dados da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), citados pelo Jornal de Notícias.No ano passado foram vendidas 288.217 embalagens, valor consideravelmente mais alto do que em anos anteriores. A venda destes medicamentos tinha atingido um máximo em 2015 (283 mil), antes de reduzir consideravelmente em tempos de pandemia (220 mil em 2020).Outra análise do Infarmed, também citada pelo Jornal de Notícias, revela que, em 2021, o metilfenidato foi o fármaco mais prescrito a crianças com idades entre os 10 e os 14 anos.