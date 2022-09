Vendas da pílula do dia seguinte disparam com fim de confinamentos e regresso de festivais

As vendas da pílula do dia seguinte aumentaram em 30% desde o início do ano para valores superiores aos da pré-pandemia.A Associação Nacional de Farmácias revelou à imprensa nacional desta sexta-feira que o aumento acentuado do anticoncecional ocorreu no mesmo momento em que a população começou a regressar à "normalidade" com o fim dos confinamentos devido à Covid-19 e com o regresso das festas e convívios, nomeadamente, dos festivais.Este ano foram vendidas até junho 85 810 mil embalagens de pílulas do dia seguinte em Portugal e em 2021, no mesmo período, foram feitas 65 853 vendas deste mesmo produto.A contraceção de emergência atrasa a ovulação e impede a fecundação. Não interrompe, contudo, uma gravidez já existente, nem protege de doenças sexualmente transmissíveis.