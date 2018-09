Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vendas de casas crescem quase 20% nos primeiros seis meses

Entre abril e junho, o valor das vendas superou os 6,2 mil milhões de euros, mais 34,9% do que em igual período de 2017.

13:17

A venda de casas em Portugal cresceu 19,8% no primeiro semestre, na comparação homóloga, para 86.335 alojamentos, informou esta terça-feira o Gabinete de Estudos da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).



Segundo um comunicado, as transações nos primeiros seis meses do ano traduziram valores de venda de cerca de 11,6 mil milhões de euros, um crescimento de 30,5% face ao primeiro semestre de 2017.



Os dados divulgados em comunicado destacam a evolução das casas usadas, já que os seus valores de venda ultrapassaram os nove mil milhões de euros, um aumento de 33,4%, na comparação com o mesmo período do ano passado.



Neste cenário, o presidente da APEMIP, Luís Lima, citado em comunicado, notou que o "mercado de usados é cada vez mais importante no setor, uma vez que nos últimos anos a construção nova foi muito escassa".



"A grande maioria do stock imobiliário existente é de usados, havendo necessidade de haver uma renovação do mesmo, sobretudo nas principais cidades como Lisboa ou Porto, que apresentam escassez de oferta face à procura existente", acrescentou o responsável.



Sobre o segundo trimestre, a APEMIP divulgou terem sido efetuadas 45.619 transações de alojamentos familiares, um aumento de 12% face ao trimestre anterior e 23,7% em relação ao período homólogo.



As casas usadas totalizaram 38.880 vendas (+24,8%), enquanto as novas assinalaram uma subida de 17,5%, neste período.



Luís Lima indicou que notícias sobre eventuais alterações no setor, como uma nova taxa ou mexidas no estatuto de residentes não habituais, "causam receio a quem esteja a ponderar investir no imobiliário português.



"Muitas vezes acabam por preferir não arriscar e dirigem o seu investimento para outros países por considerarem que não é seguro investir em Portugal, porque as regras podem mudar a meio do jogo", disse.