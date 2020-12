Vento, agitação marítima e descida das temperaturas: Depressão Dora está a chegar a Portugal

A depressão Dora vai atingir o território nacional, com o aumento da intensidade do vento a partir da tarde desta quinta-feira.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os efeitos da tempestade deverão ser sentidos até ao próximo sábado, dia 6 de dezembro. Vários distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido às fortes rajadas que poderão variar entre os 80 e os 95 km/hora.





Está ainda previsto um aumento da agitação marítima, em especial na costa ocidental de Portugal continental, que se encontra sob aviso laranja. São esperadas ondas que poderão atingir os 7 metros.A depressão traz também uma massa de frio associada a um anticiclone localizado a noroeste dos Açores, o que provocará a descida das temperaturas até ao próximo sábado.