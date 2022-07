Se está de férias no Algarve, os próximos dias irão trazer-lhe boas notícias: o vento de levante irá provocar o aquecimento da água em toda a região. A temperatura do mar irá oscilar entre os 21 e 23 graus, até ao próximo sábado.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o fenómeno “começou há dois dias e irá prolongar-se, pelo menos, até ao dia 16”.









