Sete aviões divergidos devido ao vento forte no Aeroporto da Madeira

O vento forte está a condicionar esta quinta-feira o movimento de aterragens no Aeroporto da Madeira -- Cristiano Ronaldo, tendo feito divergir sete aviões para outros destinos, disse fonte aeroportuária."Sete voos já tiveram de divergir, sendo que quatro estão no Porto Santo, dois foram para Tenerife e um TAP regressou a Lisboa", informou a mesma fonte.Segundo a fonte, "até às 15h25 esteve tudo bem", mas a partir daí, "devido ao vento forte", não foi possível os aviões fazerem as aterragens, o que afetou as correspondentes descolagens.Esta situação prejudicou as ligações de aeronaves da Condor provenientes de Frankfurt, Munique, Leizig, Dusseldorf e Hanôver, além de um da Transavia proveniente de Paris.O voo TP 1695, da TAP, optou por regressar a Lisboa, explicou.