Vento forte no Aeroporto da Madeira faz divergir dois voos

Dois voos da Easyjet com destino à Madeira, provenientes de Lisboa e do Porto, regressam esta quarta-feira aos locais de origem devido ao vento forte que se faz sentir na zona do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, indicou fonte aeroportuária.

"Nenhum avião descolou ou aterrou hoje no Aeroporto da Madeira", disse a mesma fonte, referindo que o primeiro voo do dia, operado pela TAP, com partida prevista para Lisboa às 07h10, foi cancelado.

A companhia Binter, que estabelece a ligação entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, também não operou ainda qualquer voo.

"As previsões apontam para um abrandamento da intensidade do vento a partir das 12:00", indicou a fonte, esclarecendo que na terça-feira tinham já sido cancelados cinco voos.