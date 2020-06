Vento não afasta banhistas das praias do litoral alentejano

Embora a época balnear comece apenas no dia 27 de junho, a praia de São Torpes, no concelho de Sines, já conta a partir de hoje com dois nadadores salvadores.

Devido à elevada procura desta praia, a Câmara Municipal de Sines, decidiu colocar já nadadores salvadores, para "garantir a segurança dos muitos banhistas que frequentam esta praia", explicou ao CM Nuno Mascarenhas, presidente da autarquia.





Este sábado, nem o forte vento que se fez sentir afastou os banhistas das praias, foram centenas aqueles que se espalharam pelas praias do concelho de Sines, com extensos areais onde não falta espaço para cumprir as distâncias de segurança.





No litoral alentejano, além dos nadadores-salvadores "que são contratados pelos concessionários ou pelos municípios", a Capitania do Porto de Sines, "garante ainda a segurança marítima e a assistência a banhistas, através da Estação Salva-Vidas de Sines" explicou ao CM o comandante da Polícia Marítima de Sines, Rui Pedro Silva Filipe.





Este responsável explicou também que "este ano, vamos estar atentos ao estacionamento já que apenas será permitido estacionar nos parques autorizados para o efeito".





O dispositivo será também reforçado com as viaturas do programa de vigilância motorizada e com seis militares da Marinha no apoio à vigilância da costa alentejana.





A época balnear nos quatro municípios de litoral alentejano abre em datas diferentes. No concelho de Sines decorre entre 27 de junho e 27 de setembro, em Grândola entre 13 de junho e 30 de setembro, em Santiago do Cacém de 20 de junho a 15 de setembro e em Odemira de 15 de junho a 15 de setembro.