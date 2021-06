Verão chegou esta madrugada e trouxe com ele o dia mais longo do ano

passagem meridiana.

O Solstício de verão ocorreu às 04h32 desta segunda-feira, fenómeno que marca o arranque da estação mais quente do hemisfério Norte.Este é o dia mais longo do ano - em oposição ao dia 21 de dezembro, que marca o dia mais curto do ano - com o sol a nascer às 06h11 e a pôr-se às 21h04, segundo dados do Observatório Astronómico de Lisboa. De acordo com a mesma fonte, o sol atingirá a altura máxima de 75º em Lisboa aquando da suaO dia terá assim 14h53h08 horas, mais um segundo que no dia anterior.De acordo com a mesma fonte, o verão prolongar-se-á por 93.66 dias até ao Equinócio, que ocorre a 22 de setembro.