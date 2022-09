O verão de 2022 está a ser o mais quente de sempre na Europa, desde que há registos, divulgou o serviço sobre mudanças climáticas do Programa de Observação da Terra da União Europeia, Copernicus.As temperaturas médias foram “as mais altas, tanto para o mês de agosto, como para todo o verão”, superando em 0,4 oC as temperaturas registadas em 2021, para os três meses. Segundo o instituto europeu, as temperaturas estiveram “cerca de 1,34 oC acima da média de 1991-2020” para o verão.