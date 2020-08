Verão "excelente" supera expectativas das unidades hoteleiras no interior do Norte

A pandemia pode ter deixado vários setores de mãos a abanar, mas o turismo no interior Norte do país assiste a resultados "excelentes" e "lotação esgotada", num verão marcado pela procura de férias em família, longe de multidões.

"Para nós, e dadas as circunstâncias, os resultados são excelentes. Mantemos os números de 2019. Melhor não podíamos pedir", garantiu Rui Marinho, dono da 11 casas e 14 'bungalows' na aldeia turística criada no lugar de Oussias, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

Para o proprietário da ArcosHouse, o verão de 2020 "superou, e bastante", todas as previsões, para um setor que, "primeiro travou a fundo" e depois, a partir de maio, e com o início do desconfinamento, "acelerou, completamente a fundo".