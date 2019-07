Verão sem pediatras no Hospital de Portimão

O serviço de Urgência de Pediatria de Portimão não vai conseguir assegurar os próximos três fins de semana com a equipa que tem.Em agosto, a escala tem 10 dias por preencher e em setembro são 12. É uma situação complicada", assumiu ontem Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, que esteve a falar com os profissionais do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve face aos problemas que têm vindo a público e que se prendem, na maioria, com a falta de médicos.Segundo o bastonário, "não há especialidade em que as coisas estejam bem", apontando como problemas mais graves, para além da Pediatria, a Neonatologia e a Ortopedia."Muitas vezes, no Algarve inteiro, apenas há um ortopedista, o que não cumpre mínimos nenhuns, e os neonatologistas fazem três ou quatro urgências por semana, às vezes de 24 horas, o que vai contra a própria legislação", diz Miguel Guimarães, revelando que "há médicos desmotivados e que querem ir embora": "Têm de ser criadas condições de trabalho e tem de avançar a construção de um hospital novo, que já saiu das prioridades do Governo".O bastonário disse que vai contactar o colégio da especialidade para tentar garantir pediatras a curto prazo.Para além de falar com os médicos, Miguel Guimarães esteve também reunido com a administração do Hospital de Faro.O bastonário da Ordem dos Médicos disse ontem desconhecer o acordo parlamentar sobre a Lei de Bases da Saúde.